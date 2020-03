Quest’anno le temperature da record dell’Australia hanno cusato uno sbiancamento di gran parte della Grande Barriera Corallina, come già accaduto nel 2016 e nel 2017. Gli scienziati hanno riferito che si tratta dell’ennesimo segnale dove il riscaldamento globale minaccia la salute di uno dei più importanti ecosistemi marini del mondo.

“Possiamo confermare che la Grande Barriera Corallina sta vivendo il suo terzo evento di sbiancamento di massa in cinque anni”, ha affermato David Wachenfeld, capo scienziato della Great Barrier Reef Marine Park Authority, in un video pubblicato sul suo sito web.

L’acqua più calda del normale sollecita i coralli che creano una scogliera, facendoli perdere colore e persino diventare bianchi. I coralli che presentano un lieve biancore o moderato di solito si riprendono, ma quelli che sono gravemente sbiancati sono destinati a morire. Per questo motivo le barriere coralline di tutto il mondo stanno morendo a un ritmo allarmante da diversi anni. I coralli della barriera corallina crescono molto lentamente e, sebbene la maggior parte di essi possa vivere solo in acqua calda, sono molto sensibili alle temperature sopra la norma.

Una delle più grandi risorse dell’ecosistema marino rischia gravi danni

Si stima che la Grande Barriera Corallina sostenga migliaia di specie marine ed è essenziale per la vita di alcuni gruppi aborigeni e dei nativi delle Isole dello Stretto di Torres, tra la terraferma australiana e la Nuova Guinea. Inoltre guida importanti attività economiche come il turismo e la pesca; gli scienziati hanno affermato che aree importanti per il turismo della barriera corallina, in particolare nel nord, non sono state colpite quest’anno.

La Great Barrier Reef Authority, un’agenzia governativa australiana, ha basato il suo annuncio di sbiancamento di massa su osservazioni, ancora in corso, fatte in acqua e nell’aria. I dati sono nuovi. Ma gli stessi schemi meteorologici che hanno generato calore da record e incendi catastrofici in Australia durante la primavera e l’estate dell’emisfero meridionale hanno surriscaldato anche gli oceani.

In termini di temperature, febbraio è stato il mese più caldo mai registrato, con letture in alcuni luoghi di oltre 5 gradi Fahrenheit sopra la media.

“La Grande Barriera Corallina rimane sotto pressione dallo stress termico accumulato durante l’estate 2019/20, in particolare a febbraio e all’inizio di marzo 2020, e dal conseguente sbiancamento che si sta verificando”, ha affermato la Great Barrier Reef Authority.

La barriera corallina – in realtà una rete di centinaia di barriere coralline – è la più grande del mondo, corre per oltre 1.100 miglia nell’Oceano Pacifico, al largo della costa tropicale nord-orientale dell’Australia. È costituita principalmente dai resti sbiancati di innumerevoli generazioni passate di coralli e molluschi, con coralli viventi e altri invertebrati aggrappati alla sua superficie.

Un futuro incerto per la barriera australiana

Nel 2017, dopo l’ultimo sbiancamento di massa, gli scienziati hanno riferito che ampi tratti della barriera corallina erano morti o morenti.

L’anno scorso, prima della recente ondata di caldo e dello sbiancamento, i ricercatori hanno pubblicato una valutazione dettagliata delle prospettive della barriera corallina, un’analisi che viene condotta ogni cinque anni. Delle dozzine di indicatori ecologici misurati, circa il 40 percento “è passato da condizioni povere a pessime” e “alcune funzioni critiche dell’ecosistema si sono deteriorate dal 2014”.

Il piano governativo Reef 2050 mira a ridurre l’inquinamento idrico che minaccia anche i coralli, regolando fattori come il deflusso agricolo, il dragaggio e lo sviluppo dei porti. Esistono anche programmi per controllare picchi improvvisi nella popolazione di “Stelle Marine Corona di Spine”, che si nutrono di corallo.

“Il cambiamento climatico”, ha riferito la Great Barrier Reef Authority, “rimane la più grande sfida per la barriera corallina”.