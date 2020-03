Microsoft ha aggiornato il blog di Flight Simulator e questo aggiornamento include nuovi dettagli sul Multiplayer, una nuova roadmap di sviluppo, un aggiornamento sull’alpha e altro ancora.

Come funziona il multiplayer in Flight Simulator?

Il nuovo episodio della serie Feature Discovery riguarda il multiplayer e il modo in cui verrà implementato nel simulatore. Esistono due varianti principali di multiplayer. Uno è “Giocatori dal Vivo”. Questo è per i piloti che vogliono un’esperienza più realistica in cui tutti devono rispettare i vari regolamenti. “Tutti i Giocatori” invece è per chi non vuole essere obbligato a seguire le regole del volo e desiderano magari provare un nuovo aereo o esplorare qualche luogo senza restrizioni. Sarà possibile anche creare il proprio gruppo e aggiungere altri giocatori. Qui sotto trovate il video completo con tutte le informazioni.

L’episodio 8 di Feature Discovery, IFR, è previsto per l’uscita a metà aprile.

Roadmap di sviluppo e una nuova alpha

Questa è l’ultima versione della roadmap sullo sviluppo del gioco fissata per aprile e maggio.

La roadmap prevede diversi nuovi aggiornamenti al simulatore, tra cui una nuova build alpha in arrivo la prossima settimana. Il team sta attualmente discutendo l’attuale strategia di partecipazione all’alpha e in particolare si sta concentrando su tre elementi principali.

Assicurarsi che tutti coloro che hanno ricevuto un’email di accettazione abbiano accesso all’Alpha.

Assicurarsi che coloro che si sono registrati in anticipo per i test di build pre-release, abbiano accesso all’Alpha.

Valutare le opzioni di partecipazione Alpha per aggiungere più persone il più rapidamente possibile.

Infine, Microsoft ha condiviso molti nuovi screenshot di Flight Simulator. Potete consultare la galleria qui sotto:

Per rimanere aggiornati assicuratevi di controllare spesso i feed di Microsoft per ulteriori informazioni. Non appena saranno disponibili nuovi aggiornamenti non tarderemo a pubblicare su queste pagine.