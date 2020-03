Non c’è da stupirsi. Miliardi di persone chiuse in case in tutto il mondo, alcuni lo sono da ormai un mese mentre altri hanno appena iniziato. Chi non è abituato a stare così tanto fermo potrebbe presto impazzire. Certo, le nuove tecnologie offrono diverse ore di intrattenimento, ma essere chiusi in casa con il proprio partner vuol dire avere anche tanto tempo libero per altro. Il risultato? Si sta andando incontro a una carenza mondiale di preservativi.

Ad affermare questo particolare scenario è uno dei più grandi produttori di tale prodotti. Si tratta di Karex Bhd., una società con sede in Malesia e che produce 1 preservativo su 5 di quelli in commercio. La sua produzione è stata dimezzata a causa del coronavirus e le sue scorte bastano per appena due mesi.

Preservativi: a rischio le scorte mondiali

Il problema non è solo l’offerta dimezzata, ma l’aumento a doppia cifra della domanda. Obbligare le persone a chiudersi in casa, per giusta causa ovviamente, sta favorendo per forza di cosa i rapporti personali di natura più intima. La paura di concepire un figlio in questa situazione sta invece spingendo all’uso di contraccettivi e i preservativi sono sicuramente i più pratici e facilmente reperibili, almeno per ora.

L’azienda sopracitata sicuramente non dice nulla, ma come detto è dietro a un quinto della produzione mondiale. Marchi come Durex si basano sui loro poli produttivi. Le parole dell’amministratore delegato: “Direi sicuramente che questo è un palcoscenico senza precedenti, non abbiamo mai visto una tale interruzione. Stiamo ancora pagando tutti i nostri lavoratori stipendi completi, ma i lavoratori arrivano solo in metà del tempo, quindi generalmente ci sarà un aumento dei costi.”