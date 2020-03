Non è la prima volta che vi parliamo di prodotti Apple finiti all’asta a prezzi esorbitanti. Il colosso di Cupertino è una delle aziende più famose al mondo. Sono, quindi, molti i collezionisti disposti a spendere migliaia di euro per portarsi a casa pezzi davvero rari. Negli scorsi giorni, un paio di sneakers dell’azienda sono state vendute ad un prezzo record. Ecco come è andata.

Ebbene sì, avete sentito bene, stiamo proprio parlando di sneakers della mela morsicata. Il particolare cimelio risale ai lontani anni 90 ed è uno dei più rari da trovare in buone condizioni. L’ultima volta che lo stesso paio di scarpe è andato all’asta è stato ben 3 anni fa.

Apple: quasi 10mila dollari per un paio di sneakers

Dopo i Mac rari e le firme di Steve Jobs, ecco che arrivano le scarpe della mela morsicata. Distribuite ai dipendenti degli store negli anni 90, sono subito diventate molto rare e bramate dai collezionisti di tutto il mondo. L’ultimo pezzo nuovo delle sneakers è stato venduto 3 anni fa a circa 30mila dollari. Il paio all’asta negli scorsi giorni, taglia 43, invece, era usato con piccoli segni. Nonostante ciò, le offerte per le scarpe sono state comunque numerose.

Parliamo di ben 20 offerte, la più alta, di 9687 dollari. Un cifra di tutto rispetto considerando che parliamo di semplici scarpe da ginnastica. Ovviamente, queste riportano in bella vista l’iconico logo arcobaleno della mela morsicata. Quando rivedremo tornare un pezzo del genere all’asta? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.