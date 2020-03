Con Apple Watch Series 5, Cupertino non ha portato in campo grosse novità. Ci aspettiamo che quest’anno l’azienda introduca qualcosa di davvero speciale. I rumors delle ultime ore puntano su una novità molto interessante, il Touch ID. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Ebbene sì, sono diversi mesi che si parla di un sistema di sicurezza avanzato per Apple Watch. Sembra che il colosso di Cupertino si sia finalmente deciso. Secondo le ultime voci, questo sarebbe al lavoro per implementare il Touch ID sulla futura generazione dello smartwatch. Andiamo a scoprire insieme i dettagli.

Apple Watch Series 6: Touch ID all’interno della corona

Pare che il colosso della mela morsicata voglia implementare il Touch ID all’interno di Apple Watch. Stando a quanto trapelato online, Apple avrebbe intenzione di inserire il sensore delle impronte all’interno della corona. Ricordiamo che, attualmente, nella corona risiede l’elettorato per la funzione ECG. Non sappiamo, quindi, come l’azienda ha intenzione di procedere. La stessa fonte che ha parlato del Touch ID all’interno della corona ha affermato che, nel 2021, il sistema di riconoscimento dell’impronta verrà spostato nel display. Sarà davvero così?

Ricordiamo che il Touch ID non sarà l’unica novità che vedremo sorgere con Apple Watch Series 6. Si parla, infatti, anche di una batteria decisamente più grande, di un chip potenziato e di un sistema in grado di monitorare la quantità di ossigeno nel sangue. Quali saranno le altre novità che il colosso di Cupertino ha in serbo per noi? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.