Epic Games ci ha insegnato ad aspettarci davvero di tutto dalla mappa del famoso battle royale Fortnite. Nel corso delle stagioni, infatti, abbiamo assistito agli eventi più disparati: combattimenti, esplosioni, concerti, ecc. Tuttavia, con l’arrivo del Capitolo 2 del gioco, questi sono andati scemando. A distanza di molto, un nuovo evento potrebbe verificarsi nella mappa a breve. Ecco i primi indizi a riguardo.

Oramai conosciamo molto bene l’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi. Prima di dare il via ad un evento speciale, questa dà sempre vari indizi all’interno della mappa. Negli scorsi giorni, molti utenti si sono resi conto che “l’uomo di tubi” (scultura presente nella mappa di gioco) ha iniziato a muoversi. Che sia l’inizio di un evento speciale?

Fortnite: l’uomo di tubi si sta muovendo

La scultura di tubi a forma di uomo si sta muovendo dalla sua posizione originaria (montagne innevate). Al momento, non si sa quale sia la destinazione di arrivo. Nonostante ciò, gli utenti hanno già formulato alcune teorie. C’è, infatti, chi pensa che l’uomo di tubi si dirigerà verso Fattoria Frenetica per scontrarsi contro l’uomo di paglia e chi, invece, crede che questo stia semplicemente cambiando location per poi fermarsi nuovamente per un periodo di tempo prolungato.

Se la prima teoria fosse vera, nelle prossime settimane Epic Games potrebbe annunciare un mini evento con protagonisti proprio i due personaggi. Ricordiamo che a giorni verrà rilasciato un nuovo aggiornamento importante di Fortnite. Questo darà importanti notizie a riguardo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.