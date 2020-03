L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato una nuova guida su come mangiare in modo sano durante questo periodo di quarantena. La guida contiene informazioni preziose sulla nutrizione per aiutare a mantenere forte il sistema immunitario. Comprende anche suggerimenti per una dieta salutare, e consigli su quali cibi acquistare.

Data la difficile reperibilità di alcuni ingredienti, non è facile seguire una dieta sana in questo periodo. Tuttavia l’Ufficio Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie non Trasmissibili dell’OMS ha sviluppato una serie di suggerimenti generali, un elenco dei “migliori acquisti” e alcuni esempi di ricette.

Oggi, mentre i governi stanno adottando misure più incisive per far fronte alla diffusione della pandemia di COVID-19, le aziende sono temporaneamente chiuse e i notiziari non fanno altro che diffondere informazioni sulla malattia. In alcuni paesi, i ristoranti e i cibi da asporto sono limitati e alcuni articoli nei supermercati stanno diventando di difficile reperibilità.

L’accesso limitato ai cibi freschi può comportare un aumento del consumo di alimenti industriali, che tendono ad essere ricchi di grassi, zuccheri e sale. Tali cambiamenti nel comportamento alimentare potrebbero avere un effetto negativo sul sistema immunitario, sulla salute fisica e mentale e sul benessere personale.

Una buona alimentazione e un sano esercizio fisico

La guida nutrizionale dell’OMS recentemente pubblicata spiega come destreggiarsi nell’acquisto e l’utilizzo di ingredienti e come limitare l’assunzione di sale, zucchero e grassi. La guida include anche un elenco di prodotti alimentari con un alto valore nutrizionale che sono generalmente convenienti, accessibili e hanno una lunga durata.

Inoltre, gli esperti dell’OMS hanno collaborato con lo chef portoghese Nuno Queiroz Ribeiro per includere tre ricette facili da cucinare a casa.

Ricordate che l’alimentazione non è l’unico fattore essenziale per rimanere in salute durante la quarantena. Per una salute ottimale, è anche importante rimanere fisicamente attivi. Per aiutare le persone a rimanere fisicamente attive a casa, l’OMS ha sviluppato una guida specifica per i periodi di quarantena, inclusi suggerimenti ed esempi di esercizi da fare a casa.