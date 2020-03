Come ben saprete, Apple è un’azienda molto attenta ai dettagli. Negli scorsi giorni, questa ha lanciato finalmente una nuova collezione di accessori per iPhone, iPad e Apple Watch. Oramai è una prassi, il colosso di Cupertino introduce nuove varianti di cover e cinturini ad ogni stagione. La collezione primaverile porta in campo colori davvero vivaci. Scopriamo insieme i dettagli.

Cover e cinturini Apple sono molto gettonati. Nonostante il loro costo decisamente alto, sono molti gli utenti che decidono di affidarsi a questi per i propri dispositivi. La collezione primaverile lanciata negli scorsi giorni rimarrà negli store per un periodo limitato. Ecco le novità.

Apple: ecco i nuovi accessori per iPhone e iPad

Ovviamente, l’azienda non poteva fare a meno che aggiungere colorazioni per la classica cover in silicone per iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Per questa, le varianti nuove sono ben 3: Cactus, Pompelmo e Surf Blue. Le stesse colorazioni sono state proposte anche per i cinturini Sport di Apple Watch. Una nuova variante è stata lanciata anche per la custodia in pelle Folio per iPhone 11 Pro. Parliamo di una particolare colorazione “Pavone”. Da ora in poi, sono disponibili anche due nuovi colori per la Smart Folio di iPad Pro. Anche in questo caso: Cactus e Surf Blue.

Parlando di prezzi, le cover in silicone per iPhone 11 e iPhone 11 Pro hanno un costo di 45 euro. La Folio in pelle per iPhone 11 Pro, 149 euro. I nuovi cinturini Sport per Apple Watch, invece, hanno un prezzo di 49 euro. Le Smart Folio per iPad Pro vengono proposte al costo di 89 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.