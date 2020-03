Circa 10 giorni fa, Apple ha fatto luce su un nuovo modello di MacBook Air. Le varie configurazioni del nuovo portatile sono finalmente arrivate su Amazon. Come al solito, il noto sito di e-commerce non si smentisce mai. Questo risulta essere uno dei primi negozi a rifornire i nuovi prodotti della mela morsicata. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Era ora che l’azienda della mela morsicata presentasse un’aggiornamento consistente di MacBook Air. Il nuovo modello, infatti, introduce processori più potenti, memoria interna raddoppiata e la tanto amata Magic Keyboard di MacBook Pro 16”. Il tutto, ad un prezzo davvero interessante. Andiamo a scoprire tutte le proposte.

Apple: nuovo MacBook Air in prenotazione su Amazon

Ebbene sì, tutte le versioni MacBook Air sono disponibili in prenotazione su Amazon. Il dispositivo risulta essere presente nelle classiche tre colorazioni: oro, argento e grigio siderale. I tagli di memoria sono di 256 GB e 512 GB. I processori, rispettivamente Intel Core i3 dual core a 1.1 GHz e Intel Core i5 quad core a 1.1 GHz. I prezzi, per il momento, risultano essere quelli di listino. Di conseguenza, 1229 euro per la versione con memoria interna da 256 GB e 1529 euro per quella con memoria interna da 512 GB.

Ricordiamo che Amazon ha messo in offerta anche gli ultimi pezzi della precedente generazione. Il modello da 256 GB, ad esempio, è attualmente disponibile al prezzo di 1068 euro. Parliamo di uno sconto di circa 400 euro sul prezzo di listino. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.