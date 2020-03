Coronavirus, se ti senti impotente di fronte gli eventi puoi aiutare una ricerca

Mentre le persone cercano di mantenere l’impegno sociale durante l’autoisolamento, la scienza dei cittadini offre un’opportunità unica.

Definita come “partecipazione pubblica e collaborazione alla ricerca scientifica”, la scienza dei cittadini consente alle persone comuni di utilizzare la tecnologia per unirsi verso un obiettivo comune, comodamente da casa. E ora offre la possibilità di contribuire alla ricerca sulla pandemia di coronavirus.

Con così tanti di noi che restano a casa, questo potrebbe aiutare a costruire un senso di comunità in cui altrimenti potremmo sentirci indifesi o lottare con l’isolamento.

Chiunque è invitato a contribuire. Non hai bisogno di competenza, solo tempo e interesse. I progetti esistono in molte forme, adatti a persone di età, provenienza e circostanze diverse. Molti progetti offrono risorse e guide per aiutarti a iniziare e opportunità di collaborare tramite forum di discussione online.

Gli studi sul coronavirus direttamente da casa

Gli scienziati di tutto il mondo stanno correndo per trovare trattamenti e vaccini efficaci per arrestare la pandemia di coronavirus. Come scienziato cittadino, puoi unirti allo sforzo di aiutare a combattere COVID-19 e altre malattie infettive.

Foldit è un gioco online che sfida i giocatori a piegare le proteine ​​per comprenderne meglio la struttura e la funzione. Il team di Foldit sta ora sfidando i cittadini scienziati a progettare proteine ​​antivirali che possano legarsi al coronavirus.

I progetti con il punteggio più alto saranno prodotti e testati nella vita reale. In questo modo, Foldit offre uno sbocco creativo che potrebbe eventualmente contribuire a un futuro vaccino per il virus.

Il progetto di sorveglianza online FluTracking aiuta a tenere traccia dell’influenza. Completando un sondaggio di 10 secondi ogni settimana, i partecipanti aiutano i ricercatori a monitorare la prevalenza di sintomi simil-influenzali in Australia e Nuova Zelanda. Potrebbe anche aiutare a tenere traccia della diffusione del coronavirus.

Tali iniziative sono sempre più importanti nella lotta globale contro le malattie infettive emergenti, tra cui COVID-19.