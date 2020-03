Sembra che l’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, stia per dare il via ad un’altra collaborazione all’interno di Fortnite. Si parla nuovamente di un artista musicale, Travis Scott. Secondo quanto emerso dai codici di gioco, l’azienda avrebbe già preparato tutto per il lancio di un set specifico dedicato all’artista all’interno del gioco. Quando avverrà il debutto ufficiale? Ecco quello che sappiamo a riguardo.

Ebbene sì, non è la prima volta che Epic Games mette in campo collaborazioni con artisti famosi. Ricordiamo, infatti, che circa un anno fa abbiamo assistito ad un concerto live di Marshmello all’interno della mappa di gioco di Fortnite. Quella con Travis Scott, però, sembra essere una collaborazione più moderata.

Fortnite: la Skin di Travis Scott trovata nei codici di gioco

Epic Games ha rilasciato un importante aggiornamento di Fortnite nelle scorse settimane. Nei codici di gioco, i dataminer hanno scovato quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la skin di Travis Scott. Ricordiamo che chiari riferimenti ai cosmetici dell’artista erano stati trovati anche all’interno dei precedenti aggiornamenti. Tuttavia, al momento, la casa del fenomeno videoludico non ha rilasciato nessun annuncio ufficiale in merito.

Sono molti i fan di Fortnite che chiedono a gran voce che si faccia chiarezza in merito alla situazione. E’ molto probabile che Epic Games dirà qualcosa a riguardo nei prossimi giorni. Ricordiamo, infatti, che a breve verrà rilasciato un nuovo importante aggiornamento del battle royale (11.30). Il costume potrebbe debuttare insieme ad esso. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.