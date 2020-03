Huawei, ecco la lista di smartphone che riceveranno EMUI 10 ed EMUI 11

Tutti gli smartphone, ad eccezione di quelli della Apple, hanno come sistema operativo Android. Alcuni, però, hanno aggiunto ad esso anche un ulteriore interfaccia utente propria, che punta a migliorare le prestazione e il design grafico. Un esempio sono gli smartphone dell’azienda cinese Huawei, che propone come propria interfaccia utente EMUI. Da diversi mesi è partita la distribuzione del nuovo aggiornamento EMUI 10 sui vari dispositivi dell’azienda, anche se ancora è in corso e lo sarà per altri mesi. Nel frattempo, però, l’azienda già pensa e sta lavorando al prossimo software, EMUI 11. Scopriamo quali dispositivi lo riceveranno.

La lista dei dispositivi Huawei che avranno EMUI 11 ed EMUI 10

Per quanto riguarda il futuro software EMUI 11, è trapelata online la lista contenente gli smartphone sicuri di ricevere questo aggiornamento. Ovviamente, essa si allungherà col tempo:

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

Per quanto riguarda il software attuale, cioè EMUI 10, sulla maggior parte degli smartphone è già operativo, mentre su altri deve ancora arrivare. Vediamo la lista completa dei dispositivi dell’azienda cinese che lo hanno e che lo riceveranno a breve: