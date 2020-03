Mentre ancora molto poco si sa sul prossimo Samsung Galaxy Note 20, all’azienda potrebbe essere sfuggito qualcosa riguardo il suo prossimo phablet, come i più attenti hanno notato in un video di presentazione di un nuovo condizionatore. Infatti, un misterioso telefono Samsung appare per circa 55 secondi nello spot ufficiale del “Wind-Free Air Conditioner” dell’azienda. Il telefono in questione, che viene utilizzato per mostrare i controlli del dispositivi tramite un’app Samsung, presenta un display frontale senza notch o fotocamere evidenti.

Il misterioso cellulare sembrerebbe non essere il Galaxy S20 Ultra, in quanto nel video non si vede alcuna fotocamera presente sullo schermo. Con ogni probabilità, questo telefono è probabilmente solo un modello, utilizzato a fini esclusivamente pubblicitari per presentare il nuovo condizionatore Samsung, ma sarebbe così assurdo pensare ad una sorta di “easter egg” lasciato appositamente da Samsung, segretamente al lavoro sul Galaxy Note 20?

Non c’è alcuna certezza che il misterioso cellulare sia effettivamente il Note 20, ma Samsung non ha rilasciato dichiarazioni in merito

Le voci sul prossimo Note hanno infatti iniziato a circolare diversi mesi fa, secondo le quali il Note 20 dovrebbe avere specifiche simili e identico comparto fotografico della serie Galaxy S20. O almeno così dovrebbe essere, se si vuole dar credito alle indiscrezioni circolanti in rete. Il telefono potrebbe però sfoggiare una scocca più liscia e raffinata del display a 120Hz dell’S20 (probabilmente per garantire una scrittura a mezzo della S-Pen molto più naturale) e potrebbe prendere in prestito il potente obiettivo della fotocamera da 108MP dell’S20 Ultra.

C’è da dire, però, che i telefoni Galaxy Note vengono in genere lanciati ad agosto e non sarebbe azzardato presumere che il Note 20 verrà lanciato nello stesso periodo quest’anno, forse insieme al Samsung Galaxy Fold 2. Tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus molti dei principali lanci ed eventi relativi a prodotti del genere potrebbero essere fortemente a rischio, ed è perciò possibile che ci sia da attendere più a lungo del normale per il lancio del prossimo Note di Samsung.