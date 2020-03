Sono settimane che si parla di iPhone SE 2 e del suo possibile lancio sul mercato. Pare che Apple avesse intenzione di lanciare lo smartphone low cost nel corso del mese di marzo. L’emergenza Coronavirus, però, ha costretto la casa a cambiare i suoi programmi. Al momento, non ci sono conferme ufficiali in merito alla possibile data di debutto del dispositivo. Tuttavia, le conferme su di esso non cessano di arrivare.

Ebbene sì, pare che manchi relativamente poco al lancio del nuovo iPhone SE 2 sul mercato. Dopo aver parlato, qualche giorno fa, dell’avvio della produzione massiva dei dispositivi, oggi, ci soffermiamo su quello che sarà il suo design. Sembra che un nuovo produttore di case americano abbia confermato le somiglianze con iPhone 8. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: iPhone SE 2 avrà lo stesso design di iPhone 8

Negli scorsi giorni, è comparsa sul sito di un noto produttore di cover americano, Mous, una cover per il futuro iPhone SE 2. Parliamo della “Clarity Lite cover”. Sulla pagina del prodotto si legge che questa sarà presto disponibile all’acquisto. La cosa curiosa è che la stessa cover è indicata anche per iPhone 8, 7 e 6. Ciò conferma che il nuovo melafonino Apple avrà lo stesso design dei precedenti modelli. Le differenze, estetiche, infatti, saranno minime.

Il produttore non ha dato informazioni precise in merito al rilascio della cover. Di conseguenza, non possiamo dire quando sarà disponibile al pubblico. Le ultime voci dicono che i nuovi melafonini arriveranno sul mercato nel corso del mese di aprile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.