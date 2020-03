Epic Games ha introdotto molte novità con la stagione 2 del capitolo 2 di Fortnite. Una delle più interessanti è sicuramente la possibilità di creare una skin personalizzata in tutto e per tutto. Il costume personalizzabile prende il nome di Maya. Ogni settimana, l’azienda rilascia una sfida specifica che permette agli utenti di sbloccare una parte di questo. A che parte è toccata questa settimana?

Ebbene sì, la personalizzazione completa di un costume è un’assoluta novità all’interno del noto battle royale. Erano diverse stagioni che gli utenti chiedevano a gran voce l’aggiunta di una possibilità di questo tipo. Sembra che la casa stia pensando di riproporre la feature anche per altre skin future.

Fortnite: ecco come sbloccare l’elmetto della skin Maya

Le sfide Maya sono arrivate alla settimana 7. Questa volta, la parte che gli utenti possono sbloccare è l’elmetto. Per procedere con la propria scelta, però, bisognerà completare una sfida. Questa risulta essere abbastanza semplice: ottenere per 5 volte il riconoscimento “SMG specialist” infliggendo 150 punti danno in una singola partita.

Ricordiamo che una volta effettuata una scelta, non si potrà più tornare indietro. Ogni parte del costume non potrà essere cambiata dopo la conferma definitiva. Vi consigliamo, quindi, di pensarci bene prima di procedere. Mancano solo altre 3 settimane per completare la skin al 100%. A quel punto potrete scegliere il design della vostra skin fino alla fine della stagione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.