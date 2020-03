Microsoft sta lanciando un’app Family Safety per i consumatori

Microsoft ha recentemente annunciato molte novità, alcuni dei quali si sposteranno su Android. La più grande novità è il rebranding di Microsoft Office 365 in “Microsoft 365”. Con quel cambio di nome arriva una serie di nuove funzionalità che saranno disponibili quando i nuovi piani verranno lanciati il ​​mese prossimo.

Microsoft 365 sarà disponibile in due piani di abbonamento: personale e familiare. Questi nuovi piani sostituiranno i piani di Office 365 esistenti per i consumatori. Insieme al cambio di nome arrivano un paio di aggiunte. Spicca tra queste Microsoft Family Safety, un’applicazione che consente alle famiglie di condividere la propria posizione, gestire il tempo di visualizzazione e altro.

La nuova app Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety è simile a molte app popolari utilizzate dalle famiglie. Combina diverse funzionalità che i genitori possono utilizzare per tenere sotto controllo le varie attività dei loro figli. I genitori possono ottenere informazioni sull’ora dello schermo e persino vedere come tale orario viene suddiviso per dispositivo, inclusi Windows, Android e Xbox. I limiti possono essere creati per i tempi di visualizzazione e per i contenuti in base ai limiti di età.

La condivisione della posizione è un’altra funzionalità di Family Safety. Tutti in famiglia possono vedere quando le persone arrivano in luoghi come casa, scuola e lavoro. Puoi impostare le notifiche per sapere quando qualcuno arriva o lascia una posizione. L’app può anche fornire rapporti di guida, che potrebbero essere utili per i nuovi guidatori della famiglia.

Gli abbonamenti personali e familiari di Microsoft 365 saranno disponibili a partire dal 21 aprile. Il piano personale costa $6,99 al mese, mentre il piano Famiglia (fino a sei persone) costa $9,99 al mese. Alcune di queste nuove funzionalità saranno disponibili prima in anteprima e altre verranno implementate nei prossimi mesi.