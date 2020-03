Ancor prima del lancio sono già trapelate diverse informazioni riguardo il nuovo smartphone OnePlus 8, tuttavia oggi possiamo farci un’idea più dettagliata con i nuovi rendering pubblicati dal leaker Roland Quandt. Stando a Quandt i rendering sarebbero ufficiali e mostrerebbero i colori che OnePlus sta pianificando per il suo prossimo smartphone. Se le colorazioni si rivelassero esatte potrete aspettarvi un look davvero accattivante per il prossimo OnePlus 8.

In particolare, la versione conosciuta come Interstellar Glow sembra particolarmente sbalorditiva. Presenta una gamma di colori sul retro del telefono, a partire da una tonalità violacea che si trasforma gradualmente in un’arancio chiaro. L’aspetto ricorda quasi un tramonto e di rado si vede una colorazione così bella su uno smartphone.

La seconda colorazione che secondo il leaker Ishwan Agarwal si chiamerà Glacial Green presenta un color menta morbido per gli acquirenti che preferiscono le tonalità più chiare. Non può poi mancare la classica colorazione nera qui chiamata Onyx Black. Si tratta di un classico nero molto simile ad altri smartphone presenti in commercio.

#OnePlus8 Official Renders have leaked! I know what the marketing name for these colours will be:

-Interstellar Glow

-Glacial Green

-Onyx Black

Looks amazing in my opinion! What do you think?

Source: @rquandt / https://t.co/sd7Pw4nGHg pic.twitter.com/FWMlSuZzii — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 29, 2020

OnePlus 8 e le sue varianti colorate potrebbero distinguerlo dalla massa

Se i leak si rivelassero veri, Interstellar Glow e Glacial Green sono senz’altro le colorazioni più interessanti le quali mostrano un netto contrasto con altri smartphone di punta in commercio – in particolare la gamma Galaxy S20. Samsung è andata sul sicuro con l’S20 puntando sui classici colori nero, grigio e blu. Le varianti più colorate della gamma OnePlus 8 potrebbero quindi aiutarlo a distinguersi ulteriormente dagli altri modelli rivali, probabilmente anche più costosi.

Le voci indicano che OnePlus 8 uscirà a metà aprile. Secondo quanto riferito, OnePlus vuole lanciare un OnePlus 8 da 6,5 ​​pollici e un OnePlus 8 Pro da 6,78 pollici, entrambi basati sul chipset Snapdragon 865 di Qualcomm.

Una versione lite a basso costo, chiamata OnePlus Z, dovrebbe debuttare in seguito con specifiche meno impressionanti.