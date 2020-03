A due mesi dalla chiusura di HQ Trivia annunciata dal co-fondatore Rus Yusupov, l’app torna oggi dalle ceneri su smartphone iOS e Android. Per chi non lo conoscesse si tratta di un quiz che permette ai giocatori di rispondere a domande dal vivo e vincere premi reali.

Lanciato per la prima volta nel 2017, HQ Trivia è diventato in breve tempo uno dei quiz interattivi più popolari grazie alla promessa di premi in denaro reali. HQ Trivia ha affrontato una serie di incidenti che hanno portato a problemi all’interno dell’azienda, secondo la CNN, tra cui la morte del co-fondatore Colin Kroll nel dicembre 2018.

HQ Trivia è risorto dalle ceneri

Il 14 febbraio, Yusupov inviò un’e-mail al personale riferendo che gli investitori non erano più disposti a finanziare l’azienda con la conseguente cessione delle operazioni di HQ e scioglimento della compagnia.

In seguito, Yusupov ha stuzzicato i fan su Twitter dichiarando di essere in negoziazione con una società che avrebbe potuto riportare in vita HQ. Parte delle trattative includeva il pagamento del TFR ai 25 dipendenti di HQ e il pagamento dei giocatori che avevano ancora vincite in contanti sull’app. A quanto pare le negoziazioni devono essere andate in porto perchè HQ Trivia è nuovamente online.

Il nuovo HQ Trivia a quanto pare include anche una sorta di servizio pubblico che affronta la diffusione del nuovo coronavirus.