A distanza di pochissimo dal rilascio al pubblico di iOS 13.4, Apple ha deciso di lanciare la prima beta di un nuovo update, iOS 13.4.5. Al momento, l’aggiornamento risulta essere disponibile solo per gli sviluppatori ma non si esclude un arrivo anche per gli iscritti al programma gratuito di beta testing nelle prossime ore. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla release.

iOS 13.4.5 beta è stato lanciato insieme agli analoghi update per iPad e Apple TV. Ancora una volta, il colosso di Cupertino dimostra di tenere a cuore la sicurezza degli utenti. Pare, infatti, che l’update vada a risolvere diversi problemi insorti con iOS 13.4. Ecco quale in particolare.

Apple: iOS 13.4.5 corregge numerosi bug

Ebbene sì, sembra proprio che iOS 13.4.5 non porti in campo nessuna novità sostanziale. L’unica differenza rispetto ad iOS 13.4 sta nella correzione di diversi bug. Uno in particolare, riguardante le reti VPN, è quello che Cupertino vuole correggere al più presto. Come già detto, al momento l’aggiornamento risulta essere disponibile solamente per i sviluppatori.

L’azienda della mela morsicata non ha, per ora, comunicato una data ufficiale di debutto dell’update. E’ probabile, però, che questa avvenga nei prossimi giorni. Semmai l’azienda decidesse di rendere disponibile la beta anche per gli iscritti al programma di beta testing, l’unica cosa che dovrete fare è andare sul sito dedicato e seguire la procedura guidata. Con al solito, è consigliato il download delle beta solo a coloro che possiedono smartphone di utilizzo secondario. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.