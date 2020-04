Le conferme di un lancio imminente del nuovo iPhone SE 2 arrivano da tutti i lati. Dopo che una fonte affidabile ha rivelato la possibile data di lancio, ecco che spuntano indizi anche da Best Buy. Nelle scorse ore, un dipendente ha mostrato quelle che sono le prime cover per il nuovo smartphone Apple. A quanto pare, i negozi inizieranno a venderle a breve. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Proprio ieri vi abbiamo parlato di un produttore americano di cover che ha messo in vendita un case per il nuovo iPhone SE 2. Oggi, notizia analoga arriva da Best Buy. Sembra che la famosa catena stia per avviare le vendite delle cover per il nuovo smartphone. Ecco quanto ne sappiamo a riguardo.

Apple: iPhone SE 2 sempre più vicino

Ad inviare la foto della cover per iPhone SE 2, come abbiamo già detto, un dipendente di uno dei tanti negozi sparsi in America. Da come si può leggere sul fronte della confezione, la cover è specifica per “iPhone 4,7” 2020”. Ovviamente, non viene fatto riferimento al nome ufficiale del prodotto, cosa alquanto comune quando si parla di questi accessori. Il prodotto in questione è della nota casa Urban Armor Gear. Sembra che le scorte delle cover siano arrivate nelle scorse ore in molti negozi. Tuttavia, a detta del dipendente, queste non potranno essere vendute prima del 5 aprile.

Questa altra non è che un’ulteriore conferma dell’imminente arrivo del nuovo iPhone low cost. Ricordiamo che il melafonino dovrebbe essere presentato il prossimo 15 aprile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.