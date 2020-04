La casa della mela morsicata, Apple, sembra essere quasi pronta per il lancio ufficiale del nuovo melafonino low-cost. Nelle scorse ore, una fonte molto affidabile ha confermato che l’azienda di Cupertino presenterà il device molto presto. Più precisamente, il prossimo 15 aprile. Sono state smentite, invece, i rumors che vedevano un debutto nella prima settimana del mese. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare proprio che l’attesa stia per finire. iPhone SE 2 potrebbe arrivare sul mercato in questo mese. Ricordiamo che Cupertino aveva progettato di lanciare il dispositivo alla fine di marzo. L’emergenza Coronavirus, però, ha costretto la casa a rimandare il tutto. La presentazione del nuovo smartphone avverrà tramite comunicato stampa.

Apple: il nuovo iPhone SE 2 sta per arrivare sul mercato

Ebbene sì, Apple si affiderà nuovamente ai comunicati stampa per presentare il nuovo iPhone SE 2. E’ questo quanto detto da una fonte vicino alla casa della mela morsicata. Il melafonino verrà presentato il 15 aprile, mentre le spedizioni ufficiali partiranno il 22. Ricordiamo che lo smartphone avrà un design molto simile a quello di iPhone 8. Il chip sarà il performante A13 già visto su iPhone 11 e iPhone 11 Pro. La fotocamera, purtroppo, sarà singola ma garantirà comunque un’elevata qualità fotografica.

Trattandosi di rumors, non possiamo confermare con certezza che quanto appena detto avrà un riscontro reale. Tuttavia, le probabilità sono molto alte. Non ci resta che aspettare qualche giorno e vedere come evolverà la situazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.