Il capo di un’azienda durante una conferenza si è trasformato in una patata

Fortunatamente, nessuno è stato licenziato per l’incidente. Una videoconferenza aziendale si è divertita in modo esilarante dopo che il suo capo si è accidentalmente trasformato in una patata a causa di un incidente del filtro e non ha potuto annullarlo, con grande divertimento dei suoi colleghi.

Un tweet che racconta la sua trasformazione involontaria ha raccolto quasi 697K Mi piace e oltre 161K Retweet da lunedì mattina. “Il mio capo si è trasformato in una patata durante la riunione dei nostri team Microsoft e non riesce a capire come disattivare l’impostazione”, recita il tweet virale di Rach Clegg. In effetti, il suo capo Lizet Ocampo, direttore politico di People for the American Way, può essere visto in una foto di accompagnamento dove sembra essere una patata con gli occhi e la bocca.

Il capo e la sua particolare performance

A causa della sua incapacità di risolvere il problema con la selezione del filtro, Ocampo “rimase bloccato in questo modo durante l’intero incontro”. L’incidente sconvolgente ha suscitato le risate necessarie durante la pandemia di coronavirus, che ha costretto le aziende di tutto il paese a condurre i propri affari tramite videochiamata.

Clegg ha risposto con alcuni giochi di parole, “La buona notizia è che il mio capo, Lizet Ocampo, non mi licenzierà domani. Stasera abbiamo risolto tutto e il nostro team sta ancora ridendo con tutti voi. RIMANERE PIANTATO A CASA e dare il benvenuto al mio capo di patate @mlizetocampo sul twitterverse.” Addirittura Microsoft, la famosa multinazionale statunitense, ha risposto al tweet, divertita dalla situazione che si è creata con la sua piattaforma.