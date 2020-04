La casa del fenomeno videludico degli ultimi tempi, Epic Games, si sta dando davvero da fare con gli aggiornamenti di Fortnite. A distanza di due settimane dal rilascio del precedente aggiornamento importante, ecco che arriva l’update 12.30. Atteso proprio per questa settimana, ecco quali sono le novità che introduce.

Il noto battle royale di Epic Games ha subito una miriade di cambiamenti negli ultimi mesi. Dopo numerose lamentele ricevute dall’azienda per aver ridotto gli aggiornamenti al minimo con l’inizio della prima stagione capitolo 2, questa ha deciso di riportare tutto alla norma. Gli update della stagione 2 rilasciati fino ad ora non hanno deluso nessun utente. A nostro parere, neanche la nuova versione 12.30 lo farà.

Fortnite: arrivano due nuovi oggetti nel gioco

Ebbene sì, le novità principali introdotte da Epic Games con l’aggiornamento 12.30 sono ben 2. Parliamo di due oggetti ben differenti e completamente esclusivi. Il primo è un particolare trampolino “Crash Pad”. Questo permette agli utenti di evitare il danno da caduta e non solo. Questo può anche essere usato come un vero e proprio trampolino. Ad ogni salto consecutivo si arriva sempre più in alto e quando si atterra non si prende nessun danno da caduta. L’oggetto è in rarità blu e si trova in gruppi da 3. L’altro oggetto introdotto, invece, è un’arma molto singolare. Stiamo parlando dell’ombrello Kinsmans. Questo, disponibile in rarità leggendaria, permette di infliggete danni agli avversari con varie mosse, difendersi dai colpi e di planare quando si cade da posti alti.

Ricordiamo che queste risultano essere solo le novità annunciate da Epic Games. Molte altre, infatti, sono già all’interno dell’aggiornamento ma devono ancora essere rilasciate. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.