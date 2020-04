Realme 6 arriva in Italia, ecco prezzo e scheda tecnica completa

Realme ha appena ufficializzato tre nuovi smartphone che stanno per arrivare anche in Italia. Si tratta del Realme 6, del 6i e del C3

Realme è un produttore cinese di smartphone con sede a Shenzhen, nato relativamente da poco, nel 2018. Questo è sicuramente il motivo per cui l’azienda è molto conosciuta. Proprio per ciò, Realme ha deciso di puntare su smartphone di medio-bassa fascia, cercando di seguire le orme di Xiaomi.

Ha recentemente ufficializzato tre nuovi device, che stanno per arrivare anche in Italia: il Realme 6, la variante 6i e il base gamma Realme C3. Analizziamo nello specifico il primo di questi tre, scoprendo la scheda tecnica completa ed il prezzo di listino.

Le specifiche tecniche del Realme 6

Lo smartphone ha un display LCD da 6,5″ FHD+ con refresh a 90Hz, singolo foro per la fotocamera e protezione vetro Corning Gorilla Glass. Il comparto hardware è composto dal SoC MediaTek Helio G90T (con GPU ARM G76), supportato da 4/6/8GB di RAM e da 64/128GB di memoria interna, in base al modello che si decide di acquistare.

Il comparto fotografico, per essere uno smartphone economico, è molto interessante. Possiede quattro sensori posteriori, rispettivamente da 64mp, 8mp, 2mp e 2 mp, ognuno con specifiche funzioni, e una fotocamera anteriore posta nel foro apposito da 16 megapixel.

Il sistema operativo è realme UI con Android 10, mentre la batteria ha una capienza di 4.300mAh con ricarica veloce 30W. E’ presente inoltre l’NFC, il Wi-Fi 5.0, il Bluetooth, il 4G, la porta usb Type-C ed il classico jack audio da 3,5 mm.

E’ acquistabile nelle seguenti versioni: