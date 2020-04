Era un po’ di tempo che non parlavamo di promozioni Amazon riguardanti il famoso smartwatch della mela morsicata. Finalmente, il noto e-commerce ha deciso di accontentare anche quelli che vogliono acquistare un Apple Watch senza spendere una cifra assurda. La famosa Series 3 del prodotto è attualmente disponibile ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple Watch Series 3 è decisamente uno degli smartwatch più versatili presenti sul mercato. Ancora presente all’interno del catalogo della mela morsicata, questo rappresenta la scelta di coloro che non necessitano di funzioni come l’ECG e del display always-on. Ecco in cosa consiste l’interessante proposta di Amazon.

Apple Watch Series 3 ad un prezzo mai visto

La Series 3 del famoso smartwatch di Cupertino mantiene il design della primissima generazione. Tuttavia, questo porta in campo caratteristiche davvero interessanti. Il dispositivo presenta il performante chip S3 ed è resistente all’acqua. Inoltre, la variante Cellular permette di utilizzarlo per chiamate e messaggi anche senza iPhone nelle vicinanze. La variante in offerta su Amazon è, appunto, quella GPS + Cellular con cassa in alluminio argento da 42 mm e cinturino sport bianco. Il prezzo di listino del device è di 369 euro. Amazon lo propone a 299 euro. Un vero affare.

Ricordiamo che i pezzi disponibili sono molto limitati. Inoltre, trattandosi di una promozione speciale, il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.