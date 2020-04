King, noto sviluppatore di giochi mobile, ha annunciato vite gratuite e illimitate in Candy Crush Saga e altri giochi per l’intera settimana. La modifica include la rimozione dei timer che fanno aspettare o pagare i giocatori se falliscono troppi livelli. Il cambiamento sarà valido fino al 5 aprile e fa parte della partnership #PlayApartTogether con l’OMS, che promuove le linee guida sulla sicurezza e sul distanziamento sociale durante la pandemia di coronavirus.

Sono sette i giochi aggiornati con le vite gratuite: Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga e Pet Rescue Saga. Candy Crush Saga è una versione avvincente del classico puzzle match-three e include migliaia di enigmi progettati in modo intelligente e spesso molto difficili.

Candy Crush e compagnia diventano completamente “free” per tutta la settimana

Come ha scritto oggi Nellie Bowles in un saggio del New York Times, la pandemia ha indotto molte persone a rivalutare il loro rapporto con la tecnologia, trasformando un disprezzo per il “tempo sullo schermo” in una considerazione critica di ciò che è su quegli schermi. Allo stesso modo, Candy Crush si trova in una categoria di app free-to-play spesso viste in maniera negativa per via degli acquisti in-game, ma è un puzzle game perfetto per partite lampo in mobilità e King ora ha rimosso temporaneamente la sua caratteristica più fastidiosa rendendolo completamente gratuito.

Se non l’avete mai provato, questa è senz’altro l’occasione perfetta.