Covid-19, un’applicazione può rilevarlo ascoltando i tuoi discorsi

I ricercatori della Carnegie Mellon University hanno creato un’app in grado di rilevare COVID-19 semplicemente ascoltando la tua tosse e parlando. COVID Voice Detector analizza le registrazioni vocali per rilevare segni di infezione ed è aperto a chiunque voglia utilizzarlo. Finora è il metodo di test più economico e accessibile, ma per ora è ancora “sperimentale”.

I canali di notizie ci ricordano quotidianamente che non ci sono abbastanza test COVID-19 per andare in giro. In molti Paesi, ottenerne uno è quasi impossibile se non si hanno sintomi abbastanza gravi da mandarti in ospedale. Potrebbe esserci una soluzione semplice che tutti possono usare. Il rivelatore vocale COVID è un primo esempio di un indicatore coronavirus facile e conveniente che potrebbe rivelarsi un salvavita nel tempo.

L’applicazione per scoprire facilmente il Covid-19

“Il nostro obiettivo è sviluppare un sistema di test basato sulla voce per COVID-19, che potrebbe potenzialmente raggiungere ogni persona nel mondo”, spiegano i ricercatori.

Il modo in cui funziona è semplice: l’applicazione ti chiede di registrare una serie di messaggi vocali, tre colpi tosse e di rispondere ad alcune domande sulla tua salute. Quindi utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare le registrazioni e darti un punteggio.

L’intero processo dura circa cinque minuti. Il tuo punteggio finale, un punteggio da 1 a 10, ti dice la probabilità che tu porti COVID-19 in base alle firme vocali. Più alto è il punteggio, maggiore è la probabilità di infezione. Il sistema fornisce anche una valutazione della capacità polmonare ove possibile. È tutto completamente gratuito ed è disponibile per chiunque voglia utilizzarlo. Ovviamente è in fase sperimentale, pertanto tutto ciò va preso con “le pinze”.