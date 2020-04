La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente rilasciato un nuovo aggiornamento importante di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, della versione 12.30 del gioco. Come ci aspettavano, questo introduce una marea di novità relative al personaggio Marvel, Deadpool. In questo articolo andremo a vedere quello che hanno scovato i dataminer.

Ebbene sì, sembra che siano in arrivo grosse novità relative a Deadpool all’interno della mappa di gioco. Nelle scorse ore, i dataminer hanno analizzato a fondo i codici di gioco dell’ultimo aggiornamento di Fortnite al fine di estrapolare più informazioni possibili. Ecco quello che ne è uscito.

Fortnite: la skin del personaggio Deadpool avrà un ulteriore stile

Il primo importante indizio trovato nei codici di gioco è che il costume di Deadpool avrà un secondo stile. Stiamo parlando di una variante della skin dove il personaggio è senza maschera. Ma non è tutto, nei codici di gioco sono stati trovati anche chiari riferimenti alle famose pistole del personaggio. Queste si troveranno all’interno della mappa appena la skin verrà resa disponibile (probabilmente la prossima settimana). La rarità delle pistole è leggendaria, avranno un caricatore da 18 colpi e infiggeranno ben 21 punti danno a colpo.

Sembra che il noto personaggio avrà anche la sua personalissima location all’interno della mappa. Stando ai codici di gioco, questa sarà lo Yacht. Tutto ciò di cui vi abbiamo appena parlato non è ancora presente nel gioco. Come già detto, arriverà appena il costume verrà reso disponibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.