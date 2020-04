La pandemia di coronavirus sta costringendo milioni di persone nel mondo a restare a casa, escludendo la possibilità di riunirsi con i propri amici e parenti. Quale miglior modo allora di rimanere in contatto se non sfruttando le molteplici attività che il mondo online ci consente.

Per questo abbiamo stilato una lista di 17 giochi online e attività per divertirci con amici e parenti rimanendo comodamente a casa:

Cards Against Humanity è un gioco che prevede carte in bianco da riempire con categorie esilaranti, può essere giocato online qui.

Netflix Party è una nuova funzionalità che può essere aggiunta come estensione del browser Google Chrome. Una volta scaricato, un utente Netflix può ospitare un “party” invitando amici, familiari, colleghi o chiunque voglia guardare un programma TV o un film con loro nello stesso momento.

I membri del party possono anche parlare tramite chat box per condividere commenti durante il film o l’episodio.

L’app Cluedo trasforma in digitale l’iconico gioco da tavolo di Hasbro. I giocatori possono scegliere tra personaggi iconici come la signora Peacock e il colonnello Mustard mentre risolvono una varietà di scenari divertenti e misteriosi.

Il gioco è disponibile su App Store e Google Play per 4,49 €.

Il Co-Watching, una nuova aggiunta a Instagram, è disponibile per tutti gli utenti. La funzione permette agli utenti di vedere la stessa schermata e guardare attraverso le foto preferite di un altro amico, i segnalibri e i post suggeriti. La funzionalità ha lo scopo di riprodurre la sensazione di sfogliare Instagram insieme a qualcuno.



5. Gareggia con i tuoi amici in Mario Kart Tour

Contiene acquisti in-app opzionali e per giocare online gli utenti devono sottoscrivere un piccolo abbonamento.

Il gioco è disponibile per il download gratuito su App Store

6. Invita i tuoi amici per giocare a UNO!

Quale miglior modo di passare del tempo in famiglia se non con una partita del classico gioco di carte UNO.

Il gioco è disponibile online qui.

L’app Monopoly porta il gioco da tavolo su qualsiasi dispositivo mobile. Una volta scaricato il gioco, gli utenti possono giocare alla versione mobile di Monopoly con i propri amici e parenti.

ll gioco può essere acquistato per 4,49 € su App Store e Google Play.

Houseparty consente a un massimo di otto persone di partecipare a una videochiamata e può essere scaricato gratuitamente su smartphone tramite l’App Store o Google Play. L’app include anche alcuni giochi, come “Heads Up!” e curiosità, che possono essere riprodotte durante la videochiamata.

I fan del quiz televisivo “Ruota della Fortuna” possono giocare a fianco dei loro amici nelle versioni mobile, disponibili su Android e Apple. Il gioco contiene acquisti in-game, ma è può essere scaricato gratuitamente.

Kat Tenbarge di Insider ha condiviso come organizzare una festa virtuale con Zoom insieme ad amici e parenti.

L’app di gioco “HQ Trivia” è stata recentemente ripubblicata. Sebbene l’app stessa non sia esattamente favorevole alla connessione con gli amici della vita reale, ci sono modi creativi per organizzare sessioni di quiz con gli amici.

Ad esempio, pianificare un orario per la videochiamata di gruppo. Una persona ospita la videochiamata e gli altri utenti possono essere i concorrenti.

Per un percorso più tradizionale, potete scaricare “Jeopardy!”. Una versione gratuita per Apple e Android è al momento disponibile e ha una funzione multiplayer.

12. Usa Kahoot! per creare quiz da giocare con gli amici

Kahoot! è diventato uno strumento popolare per creare quiz coinvolgenti per sessioni di quiz virtuali con amici e familiari. Gli utenti possono creare i propri quiz gratuitamente e inviare il collegamento a tutte le persone che desiderano.

13. Sfida i tuoi amici a Words With Friends

Ogni partita di Words With Friends ha due giocatori, ma gli utenti possono effettuare più partite contemporaneamente, rendendo l’app un modo divertente per rimanere in contatto con famiglia e amici.

La versione classica di Words With Friends è gratuita e disponibile per il download da App Store e Google Play.

14. Gioca a Scattergories con un gruppo di persone



Scattergories è più divertente con una tonnellata di amici o festaioli. La versione mobile è l’alternativa perfetta, in quanto consente agli utenti di invitare i loro amici in una “stanza” virtuale e giocare per ore e ore.

L’app gratuita può essere scaricata da App Store e Google Play.

15. Crea un club del libro con i tuoi amici o unisciti a un gruppo di discussione con altre persone

Scegli un libro che tu e i tuoi amici o familiari leggerete tutti e fissate una data sul calendario in cui discuterete della storia durante la videochiamata, magari con una bevanda e uno spuntino a scelta.

Puoi anche unirti a un club del libro preesistente o cercare idee su cosa leggere o discutere idee su gruppi di Facebook.

16. Invita un amico a fare yoga o esercizio durante una videochiamata insieme

Pianifica un momento per fare una sessione virtuale di yoga, meditazione o allenamento con il tuo compagno di palestra, usando FaceTime, Facebook Messenger, Zoom o qualsiasi app preferita per connetterti tra loro.

YouTube ospita una moltitudine di routine di allenamento e, al momento della stesura, molte palestre, studi e marchi di fitness hanno reso gli esercizi gratuiti e accessibili online.

17. Condividi lo schermo del tuo computer con gli amici e fai un viaggio virtuale



Che si tratti di un tour digitale di un parco nazionale degli Stati Uniti o un’escursione culturale al Louvre, ci sono molti modi per esplorare virtualmente i punti di riferimento in tutto il mondo senza uscire di casa.

Aggiungi amici e parenti al mix invitando un gruppo a chattare su Zoom o su un’altra app e fai in modo che un utente condivida il loro schermo in modo che l’intero equipaggio possa virtualmente visitare uno dei tanti meravigliosi paesaggi o musei disponibili online.