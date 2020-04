La casa della mela morsicata, Apple, potrebbe lanciare iPhone 9/iPhone SE 2 molto presto. Dopo aver parlato dell’arrivo di una cover per il dispositivo nei negozi Best Buy, oggi, parliamo di un nuovo accessorio presente nel database di un’altra grande catena americana, Target. Stiamo parlando di una pellicola protettiva. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Oramai non è più un caso, sono sempre di più i fornitori di accessori per smartphone che stanno aggiungendo a catalogo prodotti relativi al cosiddetto iPhone 9/iPhone SE 2. Sembra proprio che questi siano a conoscenza del fatto che il prodotto verrà lanciato a breve sul mercato. Di certo Target e Best Buy sono fonti più che affidabili. La pellicola apparsa nel database di Target verrà messa in vendita nei prossimi giorni.

Apple: iPhone 9 verrà lanciato nei prossimi giorni

Ebbene sì, una foto trapelata online nelle scorse ore mostra l’arrivo di una pellicola protettiva Zagg per il nuovo iPhone 9 all’interno del catalogo di Target. Da come si può leggere, l’accessorio sarà compatibile anche con iPhone 6, 7 e 8. Ciò a conferma del fatto che anche la parte frontale del display sarà identica a quella dei predecessori. Al momento, l’azienda non ha deciso di proferire parola in merito alla faccenda.

Come già detto, la pellicola protettiva verrà resa disponibile al pubblico nei prossimi giorni. Ciò è perfettamente in linea con le voci che vedono iPhone SE 2 in arrivo il 15 aprile. Non ci resta che aspettare qualche giorno e vedere come evolve la situazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.