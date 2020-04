I vaccini, prodotti dall’Università di Oxford e dalla società americana Inovio Pharmaceutical, sono stati autorizzati per la sperimentazione animale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’agenzia scientifica nazionale australiana valuterà se i vaccini saranno sicuri per l’uomo.

Il primo test su un umano ha avuto luogo negli Stati Uniti il mese scorso; ci sono molti altri sviluppi di vaccini in corso in tutto il mondo che procedono a velocità straordinaria. Tuttavia l’Organizzazione per la Ricerca Scientifica e Industriale del Commonwealth (CSIRO) in Australia afferma che i suoi test saranno i primi studi preclinici completi sui vaccini a utilizzare un modello animale.

I ricercatori hanno affermato che la velocità e il livello della cooperazione globale che ha portato a questa fase non ha precedenti.

“Normalmente ci vogliono da uno a due anni per arrivare a questo punto e noi l’abbiamo abbreviato in un paio di mesi”, ha detto ai giornalisti il dott. Rob Grenfell del CSIRO.

Come funzioneranno i vaccini?

Negli ultimi giorni, il team CSIRO ha inserito campioni di vaccini nei furetti, piccoli mammiferi pelosi che hanno dimostrato di contrarre il coronavirus allo stesso modo degli umani. Il Sars-CoV-2 è il virus che causa la malattia Covid-19. Ci sono almeno 20 vaccini in sviluppo in tutto il mondo.

Il team sta testando due opzioni selezionate da un consorzio globale che sovrintende a gran parte di questa ricerca, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Un’opzione, sviluppata dall’Università di Oxford, è un vaccino vettoriale. Utilizza un virus “difettoso” per introdurre le proteine ​​del coronavirus nel sistema immunitario e indurre una risposta.

La seconda opzione viene invece descritta come un vaccino piuttosto diverso, ma eccitante allo stesso modo. Il vaccino di Inovio è progettato per codificare determinate proteine ​​del coronavirus nel sistema immunitario, spingendo le cellule del corpo a generare quelle proteine ​​prima che il sistema immunitario reagisca ad esse.

In quanto tempo si otterranno dei risultati?

I primi risultati dei test sugli animali potrebbero essere rivelati già a giugno, riferiscono gli scienziati. In caso di successo, i vaccini potrebbero essere trasferiti in studi clinici che potrebbero essere condotti in altri laboratori.

A quel punto, la corsa per immettere la medicina nel mercato potrebbe essere accelerata, ma gli esperti avvertono che servirà comunque un periodo minimo di 18 mesi per soddisfare gli standard normativi.

Il vaccino dell’Università di Oxford, ad esempio, viene testato anche in un altro laboratorio su un animale differente per conformarsi alle normative statunitensi.

“Tutti i candidati hanno in realtà una moltitudine di altre società coinvolte perché nessuna singola organizzazione può effettivamente produrre un vaccino”, ha affermato il dott. Grenfell. Inoltre ha riferito di essere “ottimista” riguardo al lavoro, dato il livello di collaborazione globale.

“Questa è una vera collaborazione tra settori accademici, pubblici e anche privati per raggiungere effettivamente il successo”.