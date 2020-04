Covid-19, questi alimenti e nutrienti aiutano ad aumentare l’immunità

Alcuni studi scientifici dimostrano come alimenti con particolari nutrienti, come vitamine e minerali, possono aiutare a prevenire il Covid-19

Per proteggere coloro che amano da un virus che può uccidere, le persone online stanno inondando Internet con risultati di ricerca per le migliori vitamine, alimenti e attività per rafforzare il sistema immunitario contro il coronavirus COVID-19.

Internet offre molte risposte, alcune affidabili, altre no. I nutrienti che sembrano correlati all’immunità includono le vitamine A, C, D ed E e i minerali zinco, selenio e magnesio, secondo un articolo pubblicato dall’editor medico di MedicineNet Melissa Conrad Stöppler.

Tuttavia, non esistono immuni “proiettili d’argento”, affermano molti nutrizionisti: “Non ci sono diete speciali, o cibi particolari, che potenzieranno direttamente il tuo sistema immunitario”.

Vitamine ed alimenti utili contro il Covid-19

Allo stesso tempo, molti studi dimostrano che senza abbastanza dei nutrienti essenziali di cui il tuo corpo ha bisogno, il tuo sistema immunitario soffre. Ciò include studi che dimostrano che le carenze di vitamine C e D si trovano più comunemente nelle persone con infezioni, inclusa la polmonite.

“Il tuo sistema immunitario e il tuo corpo non possono funzionare al meglio senza gli elementi di base di cui hanno bisogno per funzionare correttamente”, secondo l’articolo recensito dal Dr. Stöppler. Mangiare una dieta di cibi freschi e integrali in quantità ragionevoli è il modo migliore per ottenere la dose giornaliera di vitamine, compresi gli antiossidanti sani presenti nella frutta e nella verdura.

L’importante è la varietà, secondo la dietista Kathleen Zelman. “A meno che tu non mangi una grande varietà di cibi, potresti perdere importanti vitamine, minerali e altri nutrienti”, scrive.

E sebbene gli integratori alimentari possano aiutare, il Dr. Zelman raccomanda di fare affidamento sul cibo per la maggior parte della tua alimentazione. In particolare, raccomanda gli antiossidanti altrimenti noti come vitamine A, C ed E, nonché la vitamina “sole”, la vitamina D e il selenio minerale. “Una dieta ricca di antiossidanti è stata collegata a una serie di attività di promozione della salute e di lotta alle malattie nel corpo”, scrive.