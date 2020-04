La casa del noto social network blu, Facebook, ha deciso di lanciare l’app Messenger per Mac e Windows. Il rilascio è avvenuto a sorpresa nelle scorse ore. A detta dell’azienda, sono molti ancora gli utenti che si affidano al browser per chattare e fare videochiamate su Facebook. L’app porta con sé tutti i benefici presenti su iOS e Android. Scopriamo i dettagli a riguardo.

La nota applicazione di messaggistica di Facebook, Messenger, sta facendo passi da gigante. Dopo essersi focalizzata a lungo sulle versioni Android e iOS dell’app, ecco che l’azienda decide di lanciarla anche su Windows e Mac. Chattare con i propri amici da pc sarà più semplice che mai.

Facebook Messenger per Mac e Windows: ecco i benefici

In questo periodo particolare, sono molti gli utenti che si affidano alle videochiamate per tenere vicini i propri cari. La nuova app Messenger per Mac e Windows permette di effettuare videochiamate sfruttando il grosso schermo dei computer. Inoltre, le chat si sincronizzano automaticamente su tutti i dispositivi. In questo modo, non si perde nessun messaggio. Si può tranquillamente fare altro con il proprio computer, all’arrivo di un nuovo messaggio, una notifica vi avvisa e potrete decidere se accedere all’app o meno. Ovviamente, si possono inviare GIF e, su Mac, si può anche abilitare la Dark Mode.

In pratica, tutto migliora grazie all’app desktop di Messenger. Non sarà più necessario affidarsi al browser per chattare con i propri amici da computer. Ricordiamo che l’app risulta essere già disponibile al download, gratuitamente, su Mac App Store e su Microsoft Store. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.