La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, puntuale come un’orologio svizzero, ha rilasciato le sfide di Fortnite della settimana 7. Le challenge sono incentrate interamente sulla skin Skye del Pass Battaglia. Ricordiamo che quelle rilasciate nelle scorse ore sono solamente la prima delle due serie di sfide. Completate almeno 18 sfide del set, si potrà scegliere un esclusivo stile alternativo del costume. In questo articolo, andiamo a scoprirle una ad una.

Come ogni settimana, le sfide sono ben 10. Il completamento di ognuna garantirà ai giocatori ben 40mila punti esperienza. Le challenge non risultano essere difficili. Basterà qualche partita per togliersele di torno. Ecco quali sono.

Fortnite: le prime sfide Skye sono finalmente disponibili

Come già detto ad inizio articolo, il completamento delle sfide sarà necessario per poter scegliere lo stile alternativo della skin. Ricordiamo che si potrà scegliere, come al solito, tra Ombre e Spettri. Una volta confermata la scelta non si potrà più tornare indietro. Qui di seguito andiamo ad elencarvi le prime 10 sfide del set:

1) Visita gli accampamenti costieri di Skye. 2) Consuma oggetti da raccogliere a Foresta Frignante o Il Frutteto. 3) Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa. 4) Tira vicino a te un giocatore o uno scagnozzo con una fiocina. 5) Fuggi da un caveau usando un passaggio segreto. 6) Raccogli 75 unità di ciascun materiale entro 60 secondi dopo l’atterraggio dal Bus della battaglia. 7) Nasconditi in un cartone insidioso alla Fabbrica di scatole. 8) Cerca dei forzieri nelle basi spia. 9) Infliggi danni ai giocatori con un mitragliette o pistole. 10) Contrassegna un oggetto non comune, raro ed epico.

Le altre 10 sfide del set Skye verranno rilasciate la prossima settimana. Come tutte le challenge settimanali, anche queste saranno disponibili fino alla fine della seconda stagione (30 aprile). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.