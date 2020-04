Android 11, ecco in arrivo la Developer Preview 2.1 sui Pixel

E' arrivato il nuovo aggiornamento per sviluppatori, cioè Developer Preview 2.1, per chi sta testando Android 11 sui Google Pixel

Google, come con ogni nuovo sistema operativo che arriverà in futuro su quasi tutti gli smartphone, rilascia una specie di beta sui suoi Google Pixel, con l’obiettivo di testare il funzionamento, scoprire qualche bug o problema tecnico e ricevere feedback e segnalazioni da chi la sta provando. In merito al nuovo Android 11, già in lavorazione, recentemente è stata rilasciata la nuova Developer Preview 2.1, che mira principalmente a ridurre bug e problemi tecnici riscontrati con la versione precedente.

Il nuovo aggiornamento per sviluppatori di Android 11

L’aggiornamento, ovviamente, sarà disponibile solo sui Google Pixel supportati e andrà scaricato via OTA. Questa dovrebbe essere la penultima versione di prova. A Maggio, infatti, Google spera di rilasciare una vera e propria beta, che sarà il più possibile simile all’Android 11 che verrà distribuito a tutti. Ecco il changelog completo della Developer Preview 2.1: