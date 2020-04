E’ davvero questione di giorni prima che Apple decida di presentare il tanto atteso iPhone low cost. Nelle scorse ore, conferme riguardanti il dispositivo sono arrivate dal colosso di Cupertino stesso. Pare, infatti, che questo abbia rivelato il nome del nuovo dispositivo a causa di un errore. Il nuovo iPhone 9/iPhone SE 2, infatti, potrebbe chiamarsi semplicemente “iPhone SE”. Sarà davvero così?

Ebbene sì, pare che il colosso di Cupertino voglia riproporre il nome già utilizzato per la prima generazione dell’iPhone low cost. Non sarebbe la prima volta che l’azienda decide di attuare una mossa del genere. La conferma di ciò sembra arrivare da Apple stessa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Apple: una pellicola Belkin svela il nome del nuovo iPhone

Nelle scorse ore, 9to5Mac ha portato alla luce un fatto davvero curioso. Sembra, infatti, che Cupertino abbia aggiunto una nuova pellicola Belkin all’interno del suo catalogo. Questa, risulta essere compatibile con iPhone 7, 8 e iPhone SE. La cosa curiosa è che, poco dopo la pubblicazione della pagina sul sito ufficiale, questa è stata corretta rimuovendo la dicitura “iPhone SE”. Peccato, per Apple, che lo screen di questa fosse già stato fatto. La foto ha fatto il giro del web in poco tempo. Secondo 9to5Mac non ci sono dubbi, il nuovo melafonino si chiamerà iPhone SE.

La pellicola non fa altro che confermare che il nuovo melafonino avrà un design molto simile a quello di iPhone 8. La presentazione di questo è prevista per i prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.