Molti dei fan del fenomeno videoludico degli ultimi tempi non aspettavano altro. Epic Games ha finalmente introdotto la skin di Deadpool all’interno di Fortnite. Il costume può essere riscattato da tutti coloro che hanno acquistato il Pass Battaglia completando tutte le sfide relative al personaggio. Quelle rilasciate nelle scorse ore, in particolare, sono quelle decisive per riscattare la skin. Ecco come procedere.

Ebbene sì, finalmente il tanto atteso momento è arrivato. Nelle scorse ore, il famoso personaggio Marvel ha fatto irruzione all’interno della mappa di gioco di Fortnite. Le nuove sfide, la location dedicata e le pistole doppie del personaggio sono finalmente disponibili. Scopriamo quelle che sono le due sfide da completare per guadagnarsi la skin.

Fortnite: ecco le due sfide Deadpool della settimana 7

La casa del fenomeno videoludico, Epic Games, ha rilasciato le sfide Deadpool della settimana 7. Una volta completate, si riceverà automaticamente il costume Deadpool all’interno del proprio armadietto. Come ogni settimana, le challenge da completare sono 2. La prima chiede di trovare le doppie pistole di Deadpool. Per completarla non dovete fare altro che cercare nel quartier generale dell’agenzia. Una pistola è nella sala generale, l’altra è nella stanza di Miascolo. La seconda sfida è leggermente più complicata. Bisognerà, infatti, entrare in una cabina telefonica o bagno chimico sparso per la mappa per trasformarsi in Deadpool. Basterà una semplice partita per completare anche questa challenge.

Ricordiamo che, molto probabilmente, le sfide Deadpool continueranno ad arrivare nelle prossime settimane. Si vocifera che la prossima settimana si potrà sbloccare lo stile alternativo della skin. Sarà davvero così? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.