Redmi Band, ufficiale il nuovo fitness tracker economico

Negli ultimi anni un settore della tecnologia sempre più in crescita è quello degli smartwatch e wearable in generale, ovvero piccoli dispositivi tecnologici simili ad orologi che permettono di svolgere tantissime funzioni, ideali specialmente per gli sportivi per monitorare il loro allenamento.

Uno dei fitness tracker che ha avuto maggiore successo del mondo è il Mi Band 4, grazie anche ad un prezzo molto ridotto (30 euro). Ora però, sta per arrivare un nuovo modello, dal prezzo ancora più economico. Si tratta del Redmi Band.

Il nuovo Redmi Band

La smartband è stata svelata nel corso dello Xiaomi Fan Festival 2020, anche se non sono trapelati completamente tutti i dettagli tecnici, in quanto l’annuncio è durato pochi minuti. Quello che si sa è che questo fitness tracker avrà un display rettangolare a colori da 1,08″, leggermente più ampio rispetto a quello da 0,95″ di Xiaomi Mi Band 4. Inoltre, anche in questo caso sarà possibile personalizzare il quadrante a proprio piacimento.

Ovviamente non mancano le funzioni per gli sportivi, con diverse tipologie di allenamento selezionabili, ovvero ciclismo, corsa, sollevamento pesi, tapis roulant e camminata veloce. Ovviamente ce ne saranno anche molti altri. Unica nota dolente del Redmi Band è l’assenza della tecnologia NFC, che può sempre essere utile per pagare velocemente con il Contactless.

Redmi band ha un interessante sistema di ricarica, con una porta USB integrata direttamente sulla scocca, e sarà possibile acquistarlo a circa 12 euro, un prezzo sicuramente estremamente economico.