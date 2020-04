Arrivano novità interessanti in casa Amazon. Negli scorsi giorni, l’azienda americana ha deciso di rendere gratuito per tutti il suo servizio di streaming musicale. Non sarà più necessario disporre di un abbonamento Amazon Prime o Music Unlimited. In questo articolo, andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

I servizi dell’azienda americana sono riconosciuti in tutto il mondo per essere sempre molto efficienti. La decisione presa per la piattaforma di streaming musicale permetterà a tutti gli utenti di ascoltare una lunga serie di playlist e stazioni radio in maniera completamente gratuita. Cosa cambia, però, rispetto alla sottoscrizione a pagamento di Music Unlimited? Cerchiamo di capirlo insieme.

Amazon Music gratis per tutti gli utenti

Usufruire di Amazon Music diventa più semplice che mai, non dovrete fare altro che scaricare l’apposita app sul vostro dispositivo. Il servizio mette a disposizione una miriade di stazioni radio tra cui scegliere e una serie di playlist adatte a tutti i gusti. Ovviamente, essendo offerta gratuitamente, all’interno dell’app compariranno più volte pubblicità. La differenza con l’abbonamento a pagamento Amazon Music Unlimited è sostanziale. Quest’ultimo, infatti, elimina completamente la pubblicità e aumenta sensibilmente il catalogo di contenuti tra cui poter scegliere. Nonostante ciò, siamo sicuri che il nuovo Amazon Music piacerà molto agli utenti.

La soluzione adottata dall’azienda risulta essere molto simile a quella adottata da concorrenti come Spotify e YouTube Music. Tuttavia, fino ad ora il servizio di Amazon è sempre stato snobbato da chiunque. Sarà questa la svolta? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.