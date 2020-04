Le Fat Bomb o Keto-Bombe, sono spuntini ricchi di grassi sani che permettono di contrastare gli attacchi di fame tra un pasto e l’altro. Questi alimenti solitamente vengono assunti in una Dieta Chetogenica dove vengono ridotti i carboidrati semplici e complessi incrementando la percentuale di grassi sani. Rimangono comunque uno snack perfetto per chi ama mangiare cibi veloci restando in salute.

Queste palline o barrette contengono le giuste quantità di grassi, proteine ​​e carboidrati e sono in grado di soddisfare anche le nostre papille gustative. Alcune ricette delle Keto-Bombe contengono almeno l’85% di grassi. In tal caso, possono funzionare come un pasto (se ne vengono mangiate più di una) o uno spuntino in una singola porzione.

Le basi comuni per le bombe grasse includono crema di formaggio, burro di noci e olio di cocco, sebbene gli ingredienti siano spesso intercambiabili con qualsiasi prodotto ricco di grassi presente nella dispensa. Questo assicura una sferzata di energia e i giusti tipi di grassi.

Ovviamente per via dell’alto contenuto di grasso di questi alimenti non è consigliato mangiarne più di due o tre al giorno. Mangiare quantità elevate di grasso sano tuttavia non ci farà avere fame per un bel po’.

Qui sotto vi proponiamo alcune gustose ricette di Fat Bomb che vi faranno venire l’acquolina in bocca:

Keto-Bombe Brownie

Ingredienti



1 tazza di burro di noci



2/3 tazza di cacao in polvere

4-5 cucchiai di dolcificante

1/4 cucchiaino di sale

mini gocce di cioccolato (opzionale)

2 cucchiai di olio di cocco (opzionale)



Preparazione

Frullare tutto insieme in un robot da cucina, raschiando i lati secondo necessità, fino a formare un impasto liscio. Formare delle palline. Se hai aggiunto cioccolato fuso o olio di cocco, metti in frigorifero fino a quando non sono abbastanza solidi da raccogliere le palline con una mini paletta per biscotti.

Fat Bomb al Salmone

Ingredienti



8 once di crema di formaggio ammorbidita

2 cucchiai di erba cipollina tritata

1 cucchiaino di aneto secco

¼ di cucchiaino di pepe bianco macinato

4 once di salmone affumicato tritato

Sale qb



Preparazione

Metti la crema di formaggio in una terrina e batti con un mixer a mano. Aggiungi l’erba cipollina, l’aneto e il pepe. Sbattere per 1-2 minuti a velocità media fino a che non diventa liscio e soffice. Aggiungi il salmone affumicato e mescola bene. Aggiungi sale, se necessario.

Fai delle palline e posizionale su una teglia foderata e lascia raffreddare per 30 minuti.

Fat Bomb Saporite alla Pizza

Ingredienti

4 once di crema di formaggio

14 fette di salame pepperoni (o salame piccante)



8 olive nere snocciolate

2 cucchiai di pesto di pomodoro essiccato



2 cucchiai di basilico fresco tritato

Sale e pepe a piacere

Preparazione

Ridurre a pezzettini il salame e le olive. Mescolare tutti gli ingredienti fino a formare delle palline, quindi guarnire con salame, basilico e olive.

Fat Bomb Cookies

Ingredienti

1/4 di tazza di olio di cocco

2 cucchiai di zucchero

1/4 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/4 cucchiaino di sale

1 tazza di farina di mandorle tritata finemente

2-4 cucchiai di gocce di cioccolato o gocce di cioccolato senza zucchero

Preparazione

Unisci tutti gli ingredienti secchi e mescola bene. Aggiungere quelli liquidi e mescolare per formare un impasto. Rotolare in palline e conservare in frigorifero.