L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha nelle scorse ore rilasciato l’ottava sfida del set Maya su Fortnite. Per chi non lo sapesse, Maya risulta essere la prima skin del noto battle royale personalizzabile al 100%. Le varie parti del costume si possono sbloccare solo dopo il completamento di una sfida settimanale. Quella di questa settimana, permette di scegliere i pantaloni. Scopriamo in che cosa consiste.

L’idea di Epic Games di mettere in campo una skin personalizzabile dagli utenti è stata accolta molto positivamente. In tanti chiedono che l’azienda riproponga la stessa scelta, in futuro, anche per nuovi costumi. Considerando il successo, è molto probabile che Epic Games accontenterà le richieste. Ma quale è la sfida che permette di sbloccare i pantaloni di Maya? Scopriamola.

Fortnite: ecco in cosa consiste la challenge Maya della settimana 8

La sfida Maya della settimana 8 è stata rilasciata da Epic Games nelle scorse ore. Come vi abbiamo già detto, Il completamento di questa vi permetterà di scegliere i pantaloni del costume. Sono ben 8, le varianti disponibili. La sfida chiede di ottenere, per ben 5 volte, la medaglia d’argento avvoltoio cercando forzieri, consegne di rifornimento e lama delle scorte. Bisognerà giocare qualche partita per completarla senza troppi sforzi.

Ricordiamo che una volta effettuata la scelta dello stile di qualsiasi parte della skin, non sarà più possibile cambiare idea. In ogni caso, se avete dubbi e volete pensarci, tutte le challenge saranno disponibili fino alla fine della stagione (30 aprile). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.