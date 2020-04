Honor 9A, ecco le specifiche tecniche ufficiali del nuovo smartphone

Nonostante la pandemia di coronavirus, che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, comprese le varie aziende, continuano ad essere annunciati e messi sul mercato nuovi smartphone, sia top di gamma sia di medio-bassa fascia. L’azienda cinese Honor, socia di Huawei, ha recentemente ufficializzato non solo l’Honor 30S 5G, ma anche lo smartphone di medio-bassa fascia Honor 9A, che presenta comunque caratteristiche tecniche molto interessanti.

Scopriamo insieme la scheda tecnica ufficiale, ricordando però che attualmente è disponibile soltanto nel mercato asiatico.

La scheda tecnica dell’Honor 9A

Lo smartphone ha un display IPS LCD da 6,3″ con risoluzione HD+, in formato 20:9. Non è presente nessuna protezione vetro Gorilla Glass. Per quanto riguarda il comparto hardware, il SoC è il buono MediaTek MT6765 Helio P35, supportato da 4GB di RAM e da 64/128GB di memoria interna, in base al taglio che si acquista. Ovviamente, essa è espandibile con micro sd.

Il comparto fotografico è molto semplice e classico, con due fotocamere posteriori, da 13 e 2 megapixel, ed una frontale da 8 mp. Altre caratteristiche tecniche sono il lettore d’impronte digitali messo sulla scocca posteriore, l’ottima batteria da ben 5000 mAh, che assicura un’ampia durata, il Wi-Fi, il Bluetooth 5.0, il GPS e il jack audio da 3,5 mm. Purtroppo, non possiede la tecnologia NFC. Il sistema operativo è ovviamente Android 10 con personalizzazione software EMUI 10.

Ecco i prezzi dell’Honor 9A nel mercato asiatico: