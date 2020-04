Nel giro di poche settimane, l’app Houseparty è diventata estremamente popolare.

Mentre milioni di persone sono costrette a casa, Houseparty è diventato un successo virale, con un aumento dei download da una media di 130.000 a settimana a febbraio a oltre due milioni a settimana a marzo, così riporta la società di dati Apptopia.

Ma mentre l’app ha guadagnato popolarità, sono emerse importanti questioni riguardante la sicurezza degli utenti. Martedì, alcuni utenti hanno riferito di violazioni dei propri account, tuttavia secondo Houseparty si tratterebbe di voci senza fondamento diffuse da una campagna pubblicitaria a pagamento. La compagnia ha addirittura offerto una taglia di un milione di dollari alla prima persona che fornirà prove tangibili sull’accaduto.

Poiché molti utenti continuano a videochiamare usando l’app durante l’epidemia di coronavirus ci chiediamo: l’app è davvero sicura? Come funziona esattamente Houseparty, e come possiamo eliminare un nostro account?

Come funziona

L’app gratuita, dallo sviluppatore di Fortnite, consente agli utenti di giocare a giochi e quiz in-app, oltre a consentire di effettuare videochiamate con i contatti.

Quando i contatti diventano online, viene inviata una notifica push per informare gli altri, in modo da poter organizzare una “stanza” per gli amici. Le sale possono essere bloccate per limitare le conversazioni alle persone che si conoscono o possono essere lasciate aperte per consentire agli estranei di unirsi.

È sicura?

Numerosi post da parte di utenti affermano che l’app ha comportato la violazione di altri account online, tra cui Netflix, eBay, Instagram e Spotify. Houseparty ha pubblicato un tweet per gli utenti dicendo che tutti gli account sono sicuri e che non raccoglie password di altri siti.

In una dichiarazione, il servizio ha riferito di non aver trovato “nessuna prova” di tale violazione. “Non abbiamo trovato prove che suggeriscano un legame tra Houseparty e la compromissione degli altri account”, ha detto una portavoce dell’azienda.

“Come regola generale, consigliamo a tutti gli utenti di scegliere password complesse durante la creazione di account online su qualsiasi piattaforma. Utilizzate una password univoca per ciascun account e utilizzate un generatore di password o un gestore per tenerne traccia, anziché utilizzare parole brevi e semplici.”

Jack Moore, uno specialista della sicurezza informatica presso ESET, una società di sicurezza online, afferma che il danno reputazionale a Houseparty potrebbe essere “catastrofico”, con persone che già cancellano i loro account “per paura di essere hackerati”.

“È stata fatta luce sull’informativa della privacy nell’app e sembra che ci siano molti dati personali che l’app estrae da ciascun dispositivo utilizzato, come ID dispositivo, cronologia di Internet e altro”, afferma Moore.

Secondo lo specialista le persone dovrebbero smettere di eliminare l’app in quanto non pensa che sia stata hackerata o che Houseparty manterrebbe “password in chiaro e non crittografate”. Piuttosto l’uomo esorta ad adottare misure di sicurezza comuni come l’utilizzo di password diverse per più account online.

Posso controllare chi aggiungo su Houseparty?

È necessario aggiungere ogni amico sull’app prima di poter chattare insieme. Una volta registrati, basta connettere il proprio account Facebook o Snapchat.

Non è necessario aggiungere tutte le persone che conosciamo: in questo caso, aumentiamo il rischio che persone casuali entrino nelle nostre chat di Houseparty. Le persone riceveranno una notifica anche al momento della prima iscrizione. In caso di richieste d’amicizia sospette è possibile rifiutarle.

Nel caso vogliate impedire a delle persone di entrare nelle conversazioni è possibile chiudere una stanza una volta che tutti i partecipanti sono entrati.

Posso evitare di essere visto su Houseparty?

Ogni volta che apriremo Houseparty, tutti coloro a cui siamo connessi nell’app riceveranno una notifica ping, che può portare a una valanga di persone che compariranno improvvisamente nella chat senza preavviso.

Tuttavia c’è un modo per evitare di essere visti. Basta tener premuta l’icona dell’app su Android o iOS e impostare l’opzione “Sneak in”. Selezionando questa funzione impediremo alle notifiche di avvisare tutti i contatti.

Puoi anche impedire a singole persone di ricevere una notifica. Questo può essere fatto selezionando il nome della persona, toccando l’icona a forma di ingranaggio e attivando l’opzione Ghosting.

Come posso cancellare il mio account Houseparty?

Il processo è abbastanza semplice su iPhone. Per eliminare il proprio account, bisogna cliccare sull’icona dell’utente nell’angolo in alto a sinistra dello schermo e toccare il pulsante Impostazioni. Clicchiamo poi su privacy e infine “elimina account”.

Su Android al momento non esiste un modo diretto per eliminare l’app Houseparty, ma bisognerà inviare un’e-mail a support@houseparty.com per richiedere la cancellazione dell’account. Dovremo infine chiedere che i nostri dati personali come foto profilo, indirizzo e-mail e numero di telefono vengano rimossi dall’app.