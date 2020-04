Il colosso della mela morsicata, Apple, è famoso per non proporre mai sconti sui propri prodotti. Tuttavia, qualche volta, questo mette in campo iniziative promozionali rivolte a specifiche categorie di clienti. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di portare in campo una serie di promozioni rivolte solamente ai propri dipendenti. Scopriamo insieme di che si tratta.

Ebbene sì, Apple ha deciso di focalizzare la sua attenzione sui dipendenti dell’azienda. A partire dalle scorse ore, infatti, la casa ha annunciato che questi potranno beneficiare di diversi sconti sull’acquisto di vari prodotti. La promozione riguarda HomePod, diversi modelli di cuffie Beats, alcuni Apple Watch, cinturini e alcuni Mac. Ecco a quanto ammontano gli sconti.

Apple: HomePod scontato del 50% per i dipendenti dell’azienda

Le offerte riservata ai dipendenti della casa sono davvero molto interessanti. Sicuramente quella più allettante riguarda HomePod. Tutti i dipendenti Apple potranno portarsi a casa lo smart speaker per soli 149,50 dollari. Parliamo di uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino del prodotto. Al momento, non sono note le percentuali di sconto offerte per gli altri prodotti. Nè tantomeno è stata comunicata la durata del periodo promozionale.

Sembra che, per ora, l’iniziativa promozionale sia valida solo per i dipendenti americani. Nonostante ciò, nelle prossime ore, potrebbe essere estesa anche agli altri paesi. In tanti si chiedono il perché Apple abbia deciso di scontare così tanto HomePod per i dipendenti. Sarà che l’azienda vuole smaltire le scorte? E’ in arrivo un nuovo modello? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.