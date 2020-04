La prossima settimana la navicella Dragon della Space X partirà alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per una missione di rifornimento. A bordo ci saranno infatti strumenti e materiale per gli esperimenti scientifici della ISS. Per chi lo desiderasse, sarà possibile osservare il lancio in diretta sulla NASA TV.

Il lancio in streaming su NASA Tv martedì mattina

La partenza della Dragon è prevista alle 11:45 del 7 aprile (ora italiana, negli USA saranno le 5:45 del mattino). In realtà il lancio era programmato per oggi, ma alla fine si è deciso di rinviarlo alla mattinata di domani.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul sito della NASA TV. La trasmissione mostrerà i comandi dalla sede di controllo di Houston e la partenza della Dragon in direzione della ISS, nonché l’attracco della navicella tramite il braccio robotico della ISS. L’operazione a bordo della Stazione Spaziale, sarà gestita da Andrew Morgan, astronauta della NASA, che monitorerà il backup dei comandi inviati dalla Terra e la navicella in avvicinamento.

Nuove ricerche sulla ISS grazie al carico della Dragon

A bordo della Dragon di Elon Musk, ci saranno più di 1800 kg di materiale scientifico e attrezzature. Tra questi vi sarà anche il materiale per condurre un esperimento che mira a cercare di produrre sostanze nutritive a partire da microrganismi. L’esperimento, chiamato BioNutrients, potrebbe essere utile per integrare le diete degli astronauti nello spazio e garantire che ricevano tutte le vitamine ed i minerali di cui hanno bisogno.

Altro materiale riguarderà invece la crescita di organi umani nello spazio. Sembra infatti che a microgravità la crescita abbia dei vantaggi rispetto alla crescita sulla Terra. Sempre riguardo il corpo umano e la medicina, ci sarà anche un progetto per lo studio dei tessuti cardiaci ingegnerizzati. In questo esperimento sarà analizzato come le cellule staminali cardiache crescono in microgravità e quali sono le differenze con la crescita sulla Terra.

E questa è solo una piccola parte degli esperimenti che saranno eseguiti a bordo della ISS, dopo che la Dragon avrà consegnato il suo carico.

Immagini: NASA