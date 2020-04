Con la pandemia continua a tenerci nelle nostre case, i televisori sono diventati ormai compagni indispensabili che ci intrattengono sui nostri divani e ci aiutano a passare le giornate in maniera spensierata.

Grazie allo streaming poi un buon film non manca mai e i servizi d’abbonamento continuano ad aumentare giorno per giorno, come non citare ad esempio la new entry Disney +. Per allietarvi le giornate abbiamo quindi raccolto tutti i film in uscita questo mese sui tre principali servizi streaming: Netflix, Amazon Prime Video e Now TV.

Questi i film in uscita ad aprile:

Netflix

Coffee & Kareem – dal 3 aprile 2020

La mummia – dal 10 aprile 2020

Lo Squalo – dal 10 aprile 2020

Lo Squalo 2 – dal 10 aprile 2020

Lo Squalo 3 – dal 10 aprile 2020

Lo Squalo 4 – dal 10 aprile 2020

The Breakfast Club – dal 10 aprile 2020

Un compleanno da ricordare – dal 10 aprile 2020

Un poliziotto a 4 zampe – dal 10 aprile 2020

Mission Impossible: Fallout – dal 12 aprile 2020

Manchester by the Sea – dal 14 aprile 2020

Batman v Superman: Dawn of Justice – dal 15 aprile 2020

Febbre da cavallo – dal 16 aprile 2020

Sergio – dal 17 aprile 2020

La famiglia Willoughby – dal 22 aprile 2020

Extraction – dal 24 aprile 2020

Il castello errante di Howl – dall’1 aprile 2020

I sospiri del mio cuore – dall’1 aprile 2020

La collina dei papaveri – dall’1 aprile 2020

Pom Poko – dall’1 aprile 2020

Ponyo sulla scogliera – dall’1 aprile 2020

Quando c’era Marnie – dall’1 aprile 2020

Si alza il vento – dall’1 aprile 2020

Alla ricerca della valle incantata – dal 10 aprile 2020

Lamù – Beatiful Dreamer – dall’1 aprile 2020

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll – dal 2 aprile 2020

Amazon Prime Video

Jexi – dall’1 Aprile

Iron Sky: The Coming Race – dal 6 Aprile

Non Succede, Ma Se Succede… – dal 10 Aprile

Selah And The Spades – dal 17 Aprile

Dora e la Città Perduta – dal 22 Aprile

Now TV