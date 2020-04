Vivo V19, ecco la versione globale del nuovo smartphone

Alcune settimane fa è stato annunciato ufficialmente il nuovo smartphone Vivo V19, ma soltanto per il mercato indonesiano. Oggi, finalmente, arriva ufficialmente anche in versione globale, e già si sa la scheda tecnica di questo device, che si differenzia dal modello indonesiano per un SoC più avanzato e maggiore importanza al reparto fotografico, per garantire scatti di alto livello e caratura. Scopriamo allora le specifiche tecniche del Vivo V19 versione globale.

La scheda tecnica del Vivo V19

Lo smartphone ha un display Super AMOLED da 6,44″ FHD+, con ottimo rapporto schermo-scocca. Il comparto hardware è composto dal SoC Qualcomm Snapdragon 712, supportato da 8GB di RAM e da 128/256GB di memoria interna, ovviamente espandibile tramite micro sd.

Il reparto fotografico è sicuramente molto interessante e di livello. Posteriormente troviamo ben quattro sensori, rispettivamente da 48 mp, 8 mp, 2 mp e 2 mp, con Flash LED e modalità Notte. Anteriormente, invece, è presente una doppia cam, da 32 e 8 megapixel.

La batteria ha una capienza di 4.500 mAh con ricarica rapida FlashCharge 2.0 33W, che permette un’ottima durata giornaliera e tempo di ricarica estremamente veloce. Altre specifiche tecniche sono il sensore d’impronte digitali è integrato sotto il display, è presente il Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G a banda 20, NFC, jack audio da 3,5 mm.