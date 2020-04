Amazon non è intenzionato a mollare in questo periodo buio per il nostro Paese e, da qualche giorno, sta portando avanti un’iniziativa entusiasmante. Infatti, il colosso di Seattle ha deciso di mettere al primo posto l’interesse dei consumatori e per questo motivo che sta dando priorità ai prodotti di cui i clienti hanno fortemente bisogno. Ciò non toglie che si possa acquistare anche altri tipi di prodotti.

Nell’articolo odierno parleremo di smartphone e smart tv, due categorie di prodotti molto richieste dai consumatori. Soprattutto gli smartphone sono i device che suscitano un forte interesse, a maggior ragione se vengono venduti a prezzi economici.

Huawei P30 scontato insieme alla cover

Prima di entrare nel dettaglio di queste offerte, ci teniamo ad informarvi che FocusTECH ha un canale telegram dove ogni giorno vengono pubblicate iniziative riguardanti Amazon.

Ecco i prodotti di cui stiamo parlando: