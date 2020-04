Il colosso della mela morsicata, Apple, sta facendo di tutto per togliere dalla circolazione le tastiere con meccanismo a farfalla. Dopo i vari problemi che queste hanno portato a migliaia di utenti, l’azienda ha finalmente deciso di sostituirle con una nuova generazione di tastiere con meccanismo a forbice, le Magic Keyboard. Queste ultime, hanno debuttato per la prima volta su MacBook Pro 16”. Nelle scorse, sono arrivate anche su MacBook Air. Manca all’appello solamente MacBook Pro 13”. Il device aggiornato potrebbe arrivare il prossimo mese. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, secondo un noto leaker, Jon Prosser, il prossimo mese, la casa di Cupertino lancerà un nuovo modello di MacBook Pro con display da 13” dotato della nuova tastiera con meccanismo a forbice. Questa, ovviamente, non sarebbe l’unica novità del dispositivo.

Apple: nuovo MacBook Pro il prossimo mese

Sono mesi che si parla di un nuovo MacBook Pro 13” dotato di tastiera con meccanismo a forbice. Sembra che l’ora del debutto sia finalmente arrivata. Secondo Prosser, il nuovo device, dal nome in codice J223, verrà lanciato sul mercato il mese prossimo. Il leaker parla anche della possibilità che la diagonale dello schermo venga aumentata a 14”. Inoltre, ci si aspetta che il nuovo portatile monti anche processori di ultima generazione. Sarà davvero così?

Mesi fa, Ming-Chi Kuo aveva ipotizzato l’arrivo di nuovi MacBook Air e Pro 13” con tastiera Magic Keyboard entro il secondo trimestre 2020. Le sue previsioni si sono rivelate corrette per MacBook Air. Varrà lo stesso anche per MacBook Pro? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.