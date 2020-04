Nella sua ricerca incessante di censurare i contenuti, il sistema automatizzato di moderazione dei contenuti di Facebook ha minacciato di vietare alle società benefiche di maschere “fai-da-te” di promuovere i propri contenuti sulla piattaforma dei social media.

Nel corso dell’ultimo mese, Facebook ha represso il contenuto di coronavirus dannoso. Il colosso dei social media ha vietato alcuni tipi di post relativi al virus, molti dei quali considerano “disinformazione“. Facebook ha anche vietato la pubblicità per la vendita di attrezzature mediche protettive come maschere e disinfettanti per le mani. Ha inoltre vietato la vendita di qualsiasi attrezzatura medica nella loro sezione Marketplace.

Facebook e la lotta ai post sul coronavirus

Secondo il New York Times, il gruppo di Filadelfia Sew Face Masks è stato catturato nella battaglia di censura di Facebook. Il gruppo fornisce maschere per il viso fatte a mano a individui, lavoratori essenziali, organizzazioni comunitarie, piccole imprese locali e operatori sanitari. Il gruppo mira a frenare la diffusione del coronavirus fornendo protezione, spingendo contemporaneamente per maschere N-95 e altre attrezzature mediche di alta qualità da salvare per gli operatori sanitari.

La fondatrice di Sew Face Masks, Nicole Jochym, ha dichiarato al New York Times che Facebook ha segnalato alcuni dei suoi post nel gruppo della community privata di Sew Face Masks. Ha detto che Facebook ha ritenuto i post inaccettabili in quanto infrangono le linee guida contro beni e servizi regolamentati.

“I sistemi automatizzati che abbiamo istituito per impedire la vendita di maschere mediche necessarie agli operatori sanitari hanno inavvertitamente bloccato alcuni sforzi per donare forniture. Ci scusiamo per questo errore e stiamo lavorando per aggiornare i nostri sistemi per evitare errori come questo in futuro. Non vogliamo porre ostacoli al modo in cui le persone fanno una buona cosa.”, ha detto un portavoce di Facebook in una nota ufficiale.